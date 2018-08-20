Более половины рязанских мотоциклистов, попавших в ДТП с начала года, ездили без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
За семь месяцев в Рязанской области зарегистрировано 96 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли семь человек, 112 — получили травмы различной степени тяжести.
В 53 случаях у водителей не было «прав», либо отсутствовала категория на право управления данным видом транспортного средства.
В 24 авариях водители управляли мототранспортом без шлемов, 17 — в состоянии опьянения.