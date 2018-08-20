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11:52, 20 августа 2018 208
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Более половины рязанских мотоциклистов, попавших в ДТП с начала года, ездили без «прав»

Более половины рязанских мотоциклистов, попавших в ДТП с начала года, ездили без «прав»

Более половины рязанских мотоциклистов, попавших в ДТП с начала года, ездили без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За семь месяцев в Рязанской области зарегистрировано 96 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли семь человек, 112 — получили травмы различной степени тяжести.

В 53 случаях у водителей не было «прав», либо отсутствовала категория на право управления данным видом транспортного средства.

В 24 авариях водители управляли мототранспортом без шлемов, 17 — в состоянии опьянения.


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