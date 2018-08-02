В Ухолове лиса укусила женщину

В Ухолове лиса укусила пенсионерку. Животное набросилось на жительницу поселка днем в среду, 1 августа, сообщает издательство « Пресса ».

По словам женщины, она перебирала на улице фасоль и не заметила, как к ней подошла лиса.

«Я увидела лису, когда она с рычанием уже вцепилась мне в руку, а вернее, повисла на ней. — Длинная, с ободранным хвостом, рыжая плутовка напугала меня насмерть. От моего громкого крика животное убежало», — рассказала пострадавшая.

Женщину на «скорой» отвезли в больницу. Ей предстоит долгое лечение под наблюдением врачей.

Глава городского поселения Михаил Зайцев пояснил, что лисы несколько лет назад стали забегать в поселок, но это первый случай, когда от них пострадал человек.

«Отстреливать бродячих лис в границах поселка очень опасно, так как могут нечаянно пострадать люди, но меры мы совместно с райветстанцией все равно будем принимать обязательно», — пообещал он.

Как оказалось, лиса пробралась в еще один огород. У дома № 12 на улице Советской она погрызла ванну, наполненную водой для полива и шланг. Животное забилось в проем между сараями и не убегало от людей.

Лису убили и отправили на экспертизу. Ее результаты сообщат 3 августа.