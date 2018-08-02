В Ряжске почтили память солдат, погибших в Первой Мировой войне

В Ряжске на мемориале «Поклонный крест» прошел митинг, посвященный воинам, погибшим в Первой Мировой войне. Об этом сообщило издательство «
«Память живет в наших сердцах, передается от поколения к поколению, — сказал инициатор создания мемориала Сергей Нургалиев. — В Ряжске формировались 105-я, 106-я и 107-я пешие дружины рязанского ополчения». Он отметил, что долгое время правда об этой войне замалчивалась, ее называют «забытой войной».
Подполковник в отставке Юрий Власенко пришел на митинг с фотографией своего деда. «Андрей Васильевич Пономарев в 1915 году окончил школу прапорщиков, воевал на Австрийском фронте. Он был контужен и взят в плен, где находился больше года. После возвращения и выздоровления учительствовал в Ряжске», — рассказал он.
Завершился митинг звоном поминального колокола.
Справка
1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первую Мировую войну. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России. По разным оценкам, в войне погибли около 600 тысяч российских солдат и офицеров.