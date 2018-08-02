В Рязанской области пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert.
Александр Борисович Дубынин 1965 года рождения 2 августа ушел в неизвестном направлении из дома в селе Большое Самарино Ряжского района и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью.
Одежда: синие трико, синяя футболка с белыми полосками на рукавах, темно-синие резиновые калоши.
Всех, кто знает какую-либо информацию, которая может помочь в поисках, просят звонить по телефонам: