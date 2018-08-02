Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 2 августа 2018 356
 0    0

В Рязанской области пропал 53-летний мужчина

В Рязанской области пропал 53-летний мужчина

В Рязанской области пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert.

Александр Борисович Дубынин 1965 года рождения 2 августа ушел в неизвестном направлении из дома в селе Большое Самарино Ряжского района и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью.

Одежда: синие трико, синяя футболка с белыми полосками на рукавах, темно-синие резиновые калоши.

Всех, кто знает какую-либо информацию, которая может помочь в поисках, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:37, 2 августа 2018
В Рязанской области пропал 53-летний мужчина
14:39, 2 августа 2018
В Подмосковье школьник погиб от удара током в заброшенном лагере
11:52, 2 августа 2018
В Михайловском районе москвич сбил двух подростков-велосипедистов
11:51, 2 августа 2018
На выезде из Рязани фура насмерть сбила пешехода
10:59, 2 августа 2018
В Рязанском районе скользкий тротуар «помог» поймать грабителя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 40 267
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 027
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 584
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 964
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 515
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум