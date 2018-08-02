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8:34, 2 августа 2018 176
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В Песочне открылась площадка «Территория общего счастья»

В Песочне открылась площадка «Территория общего счастья»

Фото: Администрация Рязани

Во дворе дома №8 по улице Советской Армии открылась комплексная площадка «Территория общего счастья». Она стала одной из первых, которая появилась в Дашково-Песочне в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

Площадка включает в себя игровой комплекс «Джунгли» для детей в возрасте 5-12 лет и «Песочный дворик», оборудованный двумя башнями, аркой, песочницей и ограждением по всему периметру.

Подрядчик установил на объекте информационный щит, на котором в дальнейшем разместят документы, информацию и прочие материалы о деятельности Совета территории.

Всего в 2018 году активисты ТОС защитили 37 проектов местных инициатив на 144 территориях. На реализацию идей рязанцев выделили около 50 млн рублей, включая средства регионального и муниципального бюджетов, а также софинансирование со стороны жителей.


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