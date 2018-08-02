В июле в Рязанской области родились Талант, Забава и Феофан. Об этом
Самыми популярными именами для мальчиков в прошлом месяце были Александр, Артем, Иван, Максим, Матвей, Кирилл, Арсений, Илья, Михаил, Никита. Девочкам чаще всего давали имена: Анастасия, Валерия, София, Анна, Виктория, Дарья, Полина, Александра, Алиса, Василиса, Мария.
Среди редких имен для мальчиков — Талант, Феофан, Роберт, Мирослав, Есений, Альберт, Максимилиан, Адам и Даниэль. Для девочек — Феврония, Устинья, Забава, Анфиса, Венера, Амалия, Омина, Агата, Евлалия.