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12:23, 2 августа 2018 347
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В июле в Рязанской области родились Талант, Забава и Феофан

В июле в Рязанской области родились Талант, Забава и Феофан

Фото: Pixabay.com

В июле в Рязанской области родились Талант, Забава и Феофан. Об этом сообщил сайт регионального управления ЗАГС.

Самыми популярными именами для мальчиков в прошлом месяце были Александр, Артем, Иван, Максим, Матвей, Кирилл, Арсений, Илья, Михаил, Никита. Девочкам чаще всего давали имена: Анастасия, Валерия, София, Анна, Виктория, Дарья, Полина, Александра, Алиса, Василиса, Мария.

Среди редких имен для мальчиков — Талант, Феофан, Роберт, Мирослав, Есений, Альберт, Максимилиан, Адам и Даниэль. Для девочек — Феврония, Устинья, Забава, Анфиса, Венера, Амалия, Омина, Агата, Евлалия.


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