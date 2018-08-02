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13:06, 2 августа 2018 1 061
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В День ВДВ рязанцы почтили память погибших воинов

В День ВДВ рязанцы почтили память погибших воинов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 2 августа, в День ВДВ, на площади генерала армии Маргелова рязанцы почтили память погибших воинов возложением цветов и минутой молчания.

Церемонию открыли курсанты десантного училища, которые возложили гирлянду к памятнику рязанцам, погибшим в локальных войнах. Затем в их честь прозвучали оружейные залпы. Первыми цветы к вечному огню Мемориального комплекса возложили Николай Любимов вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Инюциным и начальником Рязанского воздушно-десантного училища Алексеем Рагозиным.

К ним присоединились и. о. главы городской администрации Сергей Карабасов, председатель гордумы Владислав Фролов, представители областной думы, различных министерств и силовых ведомств, конфессий и общественных организаций.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. После этого рязанцы отправились на праздник «Рязань — столица ВДВ» на стадион «Спартак».


© RZN.info

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