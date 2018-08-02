В День города для рязанцев проведут бесплатные экскурсии

В День города, 4 августа, сотрудники Музея путешественников проведут для рязанцев бесплатные экскурсии в рамках проекта «Фестиваль туристических маршрутов «Моя Рязань», говорится в пресс-релизе музея.
Подготовлены экскурсии:
- «Древняя Рязань»: историко-архитектурные памятники Рязани (начало в 10:00 и 11:00, отправление групп от Соборной площади);
- «Рязань литературная»: исторические места, связанные с именами рязанских поэтов и писателей (начало в 10:00, маршрут от памятника Есенину до улицы Полонского);
- «Рязань православная»: знакомство с городскими храмами и монастырями (нач. в 13:00, отправление группы от храма Вознесения Господня (ул. Вознесенская, 26-А);
- «Рязань административная»: посещение административных зданий Рязани (начало в 10:00, отправление от здания администрации Рязани (улица Радищева, 28);
- «Рязань и рязанцы-путешественники»: рассказ о знаменитых исследователях и ученых с посещением Рязанского музея путешественников (начало в 12:00, 13:00 и 14:00, отправление групп от памятника Есенину в Верхнем городском парке на улице Радищева).
Кроме того, в День города в 12:00 в Верхнем городском парке впервые пройдет интерактивный музейно-образовательный проект «Рязань — родина воздухоплавания», который представят работники музея путешественников.
В программе театрализованное повествование, посвященное легенде о полете рязанского подъячего Крякутного на воздушном шаре в XVIII веке В 12.30 пройдут выступления рязанских поэтов, затем состоится концерт хореографического коллектива «Возрождение» и ансамбля ложкарей.
4 августа также пройдут экскурсии по выставочным экспозициям Рязанского музея путешественников (улица Ленина, дом №35). Музей будет работать с 10:00 до 17:00, вход свободный.