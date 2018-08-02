В Центре доктора Бубновского рассказали о программах для детей и подростков

В Центре доктора Бубновского рассказали о лечении детей и подростков. Индивидуальные программы занятий здесь составляют на основе корригирующей программы, разработанной для школ.
В центре рязанцам предлагают:
- лечение сколиоза у детей и подростков;
- коррекция осанки, мышечной недостаточности, отставания в росте;
- лечение плоскостопия.
С 26 июля по 31 августа действует
Пациентам предлагают выполнять упражнения на многофункциональном тренажере Бубновского (МТБ) силовой и аэробной направленности, а также упражнения гимнастического характера с применением приспособлений аэробной и стретчинговой направленности. Все упражнения делаются под контролем специалистов.
В результате занятий:
- развивается силовая выносливость;
- достигаются нормативные показатели уровня физической подготовки;
- восстанавливается мышечная константа (отношение мышечной массы к весу тела);
- укрепляется «мышечный корсет» позвоночника;
- формируются и закрепляются навыки правильной осанки;
- улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- стабилизируется взаимодействие моторных и вегетативных функций организма;
- закрепляется формирование нового стереотипа здорового образа жизни в школе и дома, а также моральные и волевые качества.
Центр доктора Бубновского находится на Касимовском шоссе, дом 8 корпус 1. Запись по телефону: 8 (4912)511-730.