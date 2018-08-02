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15:59, 2 августа 2018 198

В Центре доктора Бубновского рассказали о программах для детей и подростков

В Центре доктора Бубновского рассказали о программах для детей и подростков

В Центре доктора Бубновского рассказали о лечении детей и подростков. Индивидуальные программы занятий здесь составляют на основе корригирующей программы, разработанной для школ.

В центре рязанцам предлагают:

  • лечение сколиоза у детей и подростков;
  • коррекция осанки, мышечной недостаточности, отставания в росте;
  • лечение плоскостопия.

С 26 июля по 31 августа действует акция «Лето с пользой для здоровья», в рамках которой можно получить скидку в 20%.

Пациентам предлагают выполнять упражнения на многофункциональном тренажере Бубновского (МТБ) силовой и аэробной направленности, а также упражнения гимнастического характера с применением приспособлений аэробной и стретчинговой направленности. Все упражнения делаются под контролем специалистов.

В результате занятий:

  • развивается силовая выносливость;
  • достигаются нормативные показатели уровня физической подготовки;
  • восстанавливается мышечная константа (отношение мышечной массы к весу тела);
  • укрепляется «мышечный корсет» позвоночника;
  • формируются и закрепляются навыки правильной осанки;
  • улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • стабилизируется взаимодействие моторных и вегетативных функций организма;
  • закрепляется формирование нового стереотипа здорового образа жизни в школе и дома, а также моральные и волевые качества.

Центр доктора Бубновского находится на Касимовском шоссе, дом 8 корпус 1. Запись по телефону: 8 (4912)511-730.


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