Сотрудники «Рязаньэнерго» поучаствовали в «Фестивале добрых дел» на Почтовой со своей программой

На улице Почтовой прошел «Фестиваль добрых дел», который поддержали сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго». Они представили свою программу, подготовленную в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».
На пешеходной улице разместили интерактивные площадки, где представители городских организаций знакомили гостей фестиваля со своей деятельностью. Со своей выставкой, а также конкурсами работали сотрудники «Рязаньэнерго» и представители энергетического студотряда «Потенциал».
Взрослые могли поучаствовать в викторинах и проверить свой уровень знаний в энергосбережении, получив за это призы, а также сфотографироваться в экипировке энергетика. Для детей организовали площадку для рисования и раскрашивания тематических открыток, за которые они получали сладости и сувениры.
«Особое настроение создали воздушные шары с символикой фестиваля и разноцветные мыльные пузыри. — рассказали в пресс-службе филиала. — Праздники третьего всероссийского фестиваля энергосбережения „Вместе ярче“ пройдут во всех регионах операционной ответственности энергокомпании при активном участии энергетиков».
Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России и фонда «Росконгресс». Партнер фестиваля — ПАО «Россети».