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17:27, 2 августа 2018 337
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Со среды изменится расписание автобусов «Рязань — Турлатово»

Со среды изменится расписание автобусов «Рязань — Турлатово»

Со среды, 8 августа, автобусы №205 «Рязань АВП — Турлатово» будут ходить по новому расписанию. Изменения внесли по просьбам пассажиров, сообщил сайт Рязанского района.

С понедельника по субботу автобус будет отходить от автовокзала «Приокский» в 5:30, 6:00, 6:30, 7:15, 7:50, 9:00, 10:20, 11:20, 11:50, 12:40, 13:20, 14:20, 14:50, 16:10, 17:05, 17:50, 18:45, 19:40 и в 20:40.

Из Турлатова — в 6:00, 6:35, 7:10, 7:45, 8:50, 9:55, 11:00, 12:00, 12:35, 13:35, 14:00, 15:00, 15:30, 16:25, 17:00, 17:50, 18:30, 19:20, 20:20, 21:10.

В воскресенье и праздничные дни автобус будет отходить от автовокзала «Приокский» в 6:00, 7:20, 9:00, 11:20, 13:00, 14:20, 15:50, 17:20, 18:45 и в 20:40. Из Турлатова — в 6:40, 8:00, 9:55, 12:00, 13:35, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и в 21:10.

С вопросами и предложениями по работе маршрута №205 можно обратиться в отдел транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Рязанского района по телефону 28-62-02.


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