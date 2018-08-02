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16:22, 2 августа 2018 160
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Рязанский бензин подешевел на пять копеек

Рязанский бензин подешевел на пять копеек

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на пять копеек до 42,13 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 снизилась на девять копеек до 40,94 рублей, а АИ-95 — на две копейки до 43,59.

Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей, как и дизельного топлива — до 43 рублей 69 копеек.

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом, АИ-95 — на 12-м, АИ-98 — на третьем, дизтопливо — на 11-м. АИ-92 опустился на 13-е место.


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