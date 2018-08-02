Налоговая нашла нарушения в семи кафе на Почтовой

Налоговики нашли нарушения в работе кафе на улицах Почтовой и Мюнстерской. Об этом сообщила пресс-служба областного УФНС.
В 7 из 10 заведений покупателям не давали фискальный чек ограничиваясь только предчеком.
Он выдается для ознакомления, чтобы посетитель знал, сколько ему нужно заплатить, такой чек не имеет юридической силы. По закону, после оплаты услуг клиенту обязаны выдать фискальный чек. Отличить его можно по QR-коду, содержащему реквизиты.
Федеральная налоговая служба просит граждан сообщать о заведениях, в которых не используют контрольно-кассовую аппаратуру или не выдают чеки на круглосуточную «горячую линию»: