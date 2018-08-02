Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 2 августа 2018 1 089
 0    0

Налоговая нашла нарушения в семи кафе на Почтовой

Налоговая нашла нарушения в семи кафе на Почтовой

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Налоговики нашли нарушения в работе кафе на улицах Почтовой и Мюнстерской. Об этом сообщила пресс-служба областного УФНС.

В 7 из 10 заведений покупателям не давали фискальный чек ограничиваясь только предчеком.

Он выдается для ознакомления, чтобы посетитель знал, сколько ему нужно заплатить, такой чек не имеет юридической силы. По закону, после оплаты услуг клиенту обязаны выдать фискальный чек. Отличить его можно по QR-коду, содержащему реквизиты.

Федеральная налоговая служба просит граждан сообщать о заведениях, в которых не используют контрольно-кассовую аппаратуру или не выдают чеки на круглосуточную «горячую линию»: 8 (4912) 24-28-86.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:54, 2 августа 2018
Налоговая нашла нарушения в семи кафе на Почтовой
13:22, 1 августа 2018
В рязанском сливочном масле нашли плесень и кишечную палочку
11:20, 31 июля 2018
За неделю в Рязани подешевели помидоры и лук
14:38, 30 июля 2018
Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
9:57, 30 июля 2018
До конца августа рязанцы смогут купить квартиры в ЖК «Рассвет» со скидкой. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 29 243
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 495
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 843
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 406
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 866
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум