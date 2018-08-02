На сайте правительства Рязанской области появился раздел для сельских старост

На сайте правительства Рязанской области появился
В разделе размещены: телефон «горячей линии», по которому можно проконсультироваться у специалистов министерства по делам территорий и информационной политике, перечень всех сельских старост области, памятка старосты, а также форма для электронного обращения.
«Сельские старосты могут также направить электронное обращение губернатору Рязанской области Николаю Любимову и другим руководителям региона, что позволит им, в том числе, вносить свои предложения в профильный закон, подготовка которого ведется в настоящее время в регионе», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Напомним, в июле в Рязанской области прошел