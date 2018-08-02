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21:07, 2 августа 2018 246
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На сайте правительства Рязанской области появился раздел для сельских старост

На сайте правительства Рязанской области появился раздел для сельских старост

На сайте правительства Рязанской области появился раздел для сельских старост. Его запустили в четверг, 2 августа.

В разделе размещены: телефон «горячей линии», по которому можно проконсультироваться у специалистов министерства по делам территорий и информационной политике, перечень всех сельских старост области, памятка старосты, а также форма для электронного обращения.

«Сельские старосты могут также направить электронное обращение губернатору Рязанской области Николаю Любимову и другим руководителям региона, что позволит им, в том числе, вносить свои предложения в профильный закон, подготовка которого ведется в настоящее время в регионе», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, в июле в Рязанской области прошел первый съезд сельских старост, на котором сообщили о разработке закона, регулирующего их деятельность. Планируется, что сельские старосты станут «связующим звеном между жителями населенных пунктов и местной властью».


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