На Московском благоустроят территорию у строящегося дома

VELLCOM group благоустроит территорию вокруг строящегося
«Дом объединит людей, которым близка философия комфортного, безопасного и тихого пространства в современной городской среде. Он возводится в соответствии со всеми требованиями к современному комфортному жилью. Холдинг стремится к высокому качеству объектов, а не к их количеству, выгодно выделяясь на рынке недвижимости Рязани», — отмечается в сообщении.
В строительстве дома на Московском используют экологичные материалы, а его будущим жильцам будут доступны инженерные системы от ведущих европейских производителей, высокие потолки в квартирах, вместительный подземный паркинг с гаражными боксами и продуманное благоустройства придомовой территории.
«Все это позволит ощутить по-настоящему новое качество жизни, — подчеркнули в пресс-службе. — Основой долговечности и безопасности
На строительной площадке уже установили башенный кран фирмы Potain, активно ведутся работы по монтажу стен и армированию плиты перекрытия подземного паркинга. «Совсем скоро это будет дом с полноценными отапливаемыми гаражами с автоматическими воротами и централизованной системой клининга», — добавили в компании.
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