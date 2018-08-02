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14:52, 2 августа 2018 472

На Московском благоустроят территорию у строящегося дома

На Московском благоустроят территорию у строящегося дома

VELLCOM group благоустроит территорию вокруг строящегося дома на Московском. Как рассказали в пресс-службе компании, к моменту сдачи здания жители района получат красивое и функциональное место для отдыха на свежем воздухе.

«Дом объединит людей, которым близка философия комфортного, безопасного и тихого пространства в современной городской среде. Он возводится в соответствии со всеми требованиями к современному комфортному жилью. Холдинг стремится к высокому качеству объектов, а не к их количеству, выгодно выделяясь на рынке недвижимости Рязани», — отмечается в сообщении.

В строительстве дома на Московском используют экологичные материалы, а его будущим жильцам будут доступны инженерные системы от ведущих европейских производителей, высокие потолки в квартирах, вместительный подземный паркинг с гаражными боксами и продуманное благоустройства придомовой территории.

«Все это позволит ощутить по-настоящему новое качество жизни, — подчеркнули в пресс-службе. — Основой долговечности и безопасности VELLCOM дома на Московском являются европейские технологии строительства Green building».

На строительной площадке уже установили башенный кран фирмы Potain, активно ведутся работы по монтажу стен и армированию плиты перекрытия подземного паркинга. «Совсем скоро это будет дом с полноценными отапливаемыми гаражами с автоматическими воротами и централизованной системой клининга», — добавили в компании.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.


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