Квартиру одинокой рязанки заполонили тараканы. Видео

Квартиру одинокой рязанки заполонили тараканы. Она живет в одном из домов на улице Керамзавода.
По словам соседки, пожилая женщина давно складирует мусор. Она поджигала его и угрожала другим жильцам.
«Ситуация такая, что просто ужас… Говорить об этом не хочется, куда мы только не обращались, в течение нескольких лет никто не хотел нам помочь», — рассказала рязанка.
В итоге хозяйку отправили в психиатрическую больницу, где она стоит на учете. Из ее квартиры, как отметила соседка, вывезли десять тракторных тележек мусора. Там, а также в подъезде и подвале провели санобработку.
Соседка утверждает, что пожилая женщина не пускает к себе сына. Сейчас, по словам горожанки, он оформляет опеку над матерью.