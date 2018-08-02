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17:01, 2 августа 2018 476
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Квартиру одинокой рязанки заполонили тараканы. Видео

Квартиру одинокой рязанки заполонили тараканы. Видео

Квартиру одинокой рязанки заполонили тараканы. Она живет в одном из домов на улице Керамзавода.

По словам соседки, пожилая женщина давно складирует мусор. Она поджигала его и угрожала другим жильцам.

«Ситуация такая, что просто ужас… Говорить об этом не хочется, куда мы только не обращались, в течение нескольких лет никто не хотел нам помочь», — рассказала рязанка.

В итоге хозяйку отправили в психиатрическую больницу, где она стоит на учете. Из ее квартиры, как отметила соседка, вывезли десять тракторных тележек мусора. Там, а также в подъезде и подвале провели санобработку.

Соседка утверждает, что пожилая женщина не пускает к себе сына. Сейчас, по словам горожанки, он оформляет опеку над матерью.


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