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11:23, 19 августа 2018 805
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Во вторник в Дягилеве мусульмане отметят Курбан-байрам

Во вторник в Дягилеве мусульмане отметят Курбан-байрам

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Во вторник, 21 августа, в Дягилеве мусульмане отметят Курбан-байрам. Намаз проведут на территории Автосалона «Темп авто» недалеко от мечети с 06:00 до 08:30, сообщил сайт духовного управления мусульман.

Окончание хаджа отпразднуют в нескольких городах и селах региона:

  • в Касимове в действующей мечети (улица Нариманова дом №20) с 08:00 (намаз в 09:00);
  • в касимовском селе Подлипки в мечети с 07:00 (намаз в 07:30);
  • в сасовском селе Бастаново в мечети с 07:00 (намаз в 08:00);
  • в ермишинском селе Азеево в мечети с 09:00 (намаз в 10:00);
  • в Михайлове в молельной комнате с 06:00 (намаз в 07:30);
  • в Скопине в молельной комнате с 07:00 (намаз в 08:00);
  • в пронском селе Кисьва в молельной комнате с 06:30 (намаз в 07:00).

Намазы также проведут в молельных комнатах рязанских колоний.

Справка

Курбан-байрам или Ид аль-адха — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.


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