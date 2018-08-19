Во вторник в Дягилеве мусульмане отметят Курбан-байрам

Во вторник, 21 августа, в Дягилеве мусульмане отметят Курбан-байрам. Намаз проведут на территории Автосалона «Темп авто» недалеко от мечети с 06:00 до 08:30,
Окончание хаджа отпразднуют в нескольких городах и селах региона:
- в Касимове в действующей мечети (улица Нариманова дом №20) с 08:00 (намаз в 09:00);
- в касимовском селе Подлипки в мечети с 07:00 (намаз в 07:30);
- в сасовском селе Бастаново в мечети с 07:00 (намаз в 08:00);
- в ермишинском селе Азеево в мечети с 09:00 (намаз в 10:00);
- в Михайлове в молельной комнате с 06:00 (намаз в 07:30);
- в Скопине в молельной комнате с 07:00 (намаз в 08:00);
- в пронском селе Кисьва в молельной комнате с 06:30 (намаз в 07:00).
Намазы также проведут в молельных комнатах рязанских колоний.
Справка
Курбан-байрам или Ид аль-адха — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.