В Ставрополе при столкновении автобуса с «КамАЗом» пострадали 18 человек, двое погибли, передает РИА «
Рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и грузовик столкнулись на трассе «Кавказ» в Андроповском районе. 17 пострадавших, в том числе пятеро детей, находятся в больнице.
В пункте временного размещения находятся 24 человека. Их отправят к месту следования другим автобусом.
#Спасатели #МЧС России ликвидировали последствия #ДТП - Андроповский р-н (ут. инф.) https://t.co/EwBhlmEKY2 pic.twitter.com/YadwJv2NfE— ГУ МЧС России по СК (@MchsSK) 19 августа 2018 г.