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8:45, 19 августа 2018 565
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В Ставрополе при столкновении автобуса с «КамАЗом» пострадали 18 человек

В Ставрополе при столкновении автобуса с «КамАЗом» пострадали 18 человек

В Ставрополе при столкновении автобуса с «КамАЗом» пострадали 18 человек, двое погибли, передает РИА «Новости».

Рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и грузовик столкнулись на трассе «Кавказ» в Андроповском районе. 17 пострадавших, в том числе пятеро детей, находятся в больнице.

В пункте временного размещения находятся 24 человека. Их отправят к месту следования другим автобусом.


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