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13:43, 19 августа 2018 336
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В Рязани загорелся отель «Старый город»

В Рязани загорелся отель «Старый город»

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В воскрсенье, 19 августа, в Рязани загорелся отель «Старый город» на улице Мюнстерской. Сигнал поступил в 12:34, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место выехали 15 пожарных на пяти машинах.


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