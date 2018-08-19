В воскрсенье, 19 августа, в Рязани загорелся отель «Старый город» на улице Мюнстерской. Сигнал поступил в 12:34,
На место выехали 15 пожарных на пяти машинах.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскрсенье, 19 августа, в Рязани загорелся отель «Старый город» на улице Мюнстерской. Сигнал поступил в 12:34,
На место выехали 15 пожарных на пяти машинах.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Появилось видео с места аварии с байкером в центре Рязани
RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.