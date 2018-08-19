Ради подключения новой канализации на улице Новослободской разрушили часть древнего кладбища. Об этом рассказал рязанский археолог Василий Конов.
Он заявил, что котлован вырыли на том месте, где находятся захоронения, которые существовали при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, известной по письменным источникам с 1626 года.
По словам археолога, о существовании этого кладбища в Рязани забыли. При этом застройщик не согласовал проведение работ с инспекцией по охране объектов культурного наследия региона.
«При осмотре котлована обнаружили, что разрушена часть средневекового рязанского кладбища. В стенках котлована зафиксировали не менее пяти частично разрушенных скелетов, валялись человеческие кости», — сказал Конов.
Он добавил, что археологи обратились к полицейским и следователям. Останки изъяли и отправили на экспертизу. Правоохранители составили протокол о разрушении археологического культурного слоя.