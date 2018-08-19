В МЧС рассказали о пожаре в «Старом городе»

На пожаре в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской никто не пострадал. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 19 августа, в 12:24. На место
Огонь повредил утеплитель.
Фото сайта
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На пожаре в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской никто не пострадал. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 19 августа, в 12:24. На место
Огонь повредил утеплитель.
Фото сайта
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии с «семеркой» и мотоциклом в центре Рязани пострадала женщина
|
cледующая новость →Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса был не на маршруте
Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.