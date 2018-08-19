«Это будет треш». На СТС показали первый выпуск реалити-шоу с участием рязанской поэтессы

В воскресенье, 19 августа, в эфире телеканала СТС показали первый выпуск нового реалити-шоу «Союзники», участниками которого стали рязанская поэтесса Анна Бобровская и ее бывший муж Сергей Метель.
По условиям передачи, экс-супруги должны объединиться ради общей цели — десяти миллионов рублей, которые в случае победы достанутся их ребенку. За главный приз начали бороться восемь пар.
«Проводить такое количество времени вместе, особенно где у людей еще конфликт в отношениях… Это будет треш, если честно», — призналась Бобровская в интервью.
В первую неделю проекта пары прошли два испытания. Из первого рязанцы выбыли раньше всех, со вторым также не смогли справиться так, чтобы получить иммунитет.
Однако после церемонии выбывания, где участники голосовали друг против друга, Бобровская и Метель смогли остаться в проекте.
Следующий выпуск реалити-шоу СТС покажет в воскресенье, 26 августа.