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8:57, 18 августа 2018 953
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В субботу вечером в центре Рязани ограничат движение

В субботу вечером в центре Рязани ограничат движение

В субботу вечером, 18 августа, из-за костюмированного шествия перекроют центр Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

По рязанским улицам пройдут «парусные суда», символизирующие страны, участвующие в Международном форуме древних городов. Шествие начнется у театра драмы и закончится у Рязанского кремля, где состоится гала-концерт.

С 17:00 до 21:00 движение ограничат:

  • по Театральной площади;
  • на участке улицы Есенина (от пересечения с улицей Радищева до улицы Урицкого);
  • на улице Циолковского (от пересечения с Театральной площадью до улицы Электрозаводской);
  • на улице Ленина (от Театральной площади до улицы Соборной);
  • на участке улицы Соборной (от улицы Ленина до Соборной площади).

Отмечается, что движение транспорта на проезжей части будут открывать поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.


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