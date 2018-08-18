В субботу вечером в центре Рязани ограничат движение

В субботу вечером, 18 августа, из-за костюмированного шествия перекроют центр Рязани. Об этом сообщил
По рязанским улицам пройдут «парусные суда», символизирующие страны, участвующие в
С 17:00 до 21:00 движение ограничат:
- по Театральной площади;
- на участке улицы Есенина (от пересечения с улицей Радищева до улицы Урицкого);
- на улице Циолковского (от пересечения с Театральной площадью до улицы Электрозаводской);
- на улице Ленина (от Театральной площади до улицы Соборной);
- на участке улицы Соборной (от улицы Ленина до Соборной площади).
Отмечается, что движение транспорта на проезжей части будут открывать поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.