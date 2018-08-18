Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов. Каждый год в России регистрируют около тысячи случаев отравления грибами, сообщил
Чтобы предупредить отравление, ведомство рекомендует собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.
Грибы необходимо собирать в плетеные корзины, чтобы они дольше оставались свежими. Срезать их необходимо с целой ножкой.
Собранные грибы нужно перебрать в тот же день, отсортировать по видам и снова тщательно просмотреть.
«Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», — говорится в сообщении.
Грибы нужно подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов; собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы; пробовать грибы во время сбора; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.
В сообщении также напомнили, что только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти виды можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.