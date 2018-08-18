Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 18 августа 2018 705
 0    0

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов. Каждый год в России регистрируют около тысячи случаев отравления грибами, сообщил сайт ведомства.

Чтобы предупредить отравление, ведомство рекомендует собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.

Грибы необходимо собирать в плетеные корзины, чтобы они дольше оставались свежими. Срезать их необходимо с целой ножкой.

Собранные грибы нужно перебрать в тот же день, отсортировать по видам и снова тщательно просмотреть.

«Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», — говорится в сообщении.

Грибы нужно подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов; собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы; пробовать грибы во время сбора; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

В сообщении также напомнили, что только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти виды можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:45, 18 августа 2018
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов
10:57, 17 августа 2018
Производители колбасы попросили правительство помочь поднять цены на их продукцию 4
16:36, 15 августа 2018
В Рязанской области подешевели бензин и солярка
15:46, 15 августа 2018
Рязанский «Валидол» вновь стал самым дорогим в округе
9:38, 15 августа 2018
Субботнюю ярмарку на Театральной площади отменят из-за форума древних городов 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 1

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 523
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 884
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 364
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 553
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 349
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум