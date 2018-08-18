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15:41, 18 августа 2018 218
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Спустя шесть дней. Пропавшую на границе с Рязанской областью пенсионерку нашли живой

Спустя шесть дней. Пропавшую на границе с Рязанской областью пенсионерку нашли живой

Пропавшую на границе с Рязанской областью пенсионерку нашли живой. Об этом сообщили в группе владимирского поисково-спасательного отряда «Liza Alert» вечером в пятницу, 17 августа.

76-летняя женщина пошла в лес за ягодами 12 августа и потерялась. Ее начали искать на следующий день.

Подробности поисковой операции неизвестны.


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