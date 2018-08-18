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13:16, 18 августа 2018 597
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На улице Почтовой прошла выставка пожарной техники

На улице Почтовой прошла выставка пожарной техники

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На улице Почтовой в Рязани прошла выставка пожарной техники. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В субботу, 18 августа, жители и гости города познакомились с двумя элементами конного пожарного обоза: линейкой и трубным ходом, а также пожарным автомобилем ГАЗ АА 1933 года и автоцистерной АЦ-40 (130) на базе ЗИЛ 130 .

Кузов автомобиля ГАЗ АА вмещает бак и специальный отсек для пожарного оборудования, несколько катушек с рукавами, трехколенную выдвижную лестницу, два огнетушителя, шанцевый инструмент и другие противопожарные принадлежности. На кузове установлена деревянная надстройка с сиденьями по бокам для экипажа из шести человек. Имя автомобиль получил в 1941 году — Пожарная машина ГАЗ, модель №1.

Несмотря на возраст, автомобиль приехал на выставку своим ходом.

Самой молодой из представленных автомобилей стала автоцистерна АЦ-40 (130) на базе автомобили ЗИЛ 130 1988 года выпуска.


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