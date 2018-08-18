На улице Почтовой прошла выставка пожарной техники

На улице Почтовой в Рязани прошла выставка пожарной техники. Об этом сообщил
В субботу, 18 августа, жители и гости города познакомились с двумя элементами конного пожарного обоза: линейкой и трубным ходом, а также пожарным автомобилем ГАЗ АА 1933 года и автоцистерной АЦ-40 (130) на базе ЗИЛ 130 .
Кузов автомобиля ГАЗ АА вмещает бак и специальный отсек для пожарного оборудования, несколько катушек с рукавами, трехколенную выдвижную лестницу, два огнетушителя, шанцевый инструмент и другие противопожарные принадлежности. На кузове установлена деревянная надстройка с сиденьями по бокам для экипажа из шести человек. Имя автомобиль получил в 1941 году — Пожарная машина ГАЗ, модель №1.
Несмотря на возраст, автомобиль приехал на выставку своим ходом.
Самой молодой из представленных автомобилей стала автоцистерна АЦ-40 (130) на базе автомобили ЗИЛ 130 1988 года выпуска.