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9:42, 18 августа 2018 745
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В субботу, 18 августа, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

Вечером по главным улицам Рязани пройдет большое костюмированное шествие. Демонстрация сымитирует проход парусников по Оке, символизирующих страны и города, участвующие в форуме древних городов. Шествие начнется у театра драмы и закончится у Рязанского кремля, где состоится гала-концерт. Участники пройдут по улицам Ленина и Соборной. Начало в 19:00.

В городском парке возле рязанской филармонии также в рамках форума состоится областной фестиваль духовых оркестров «Во славу Рязани, на благо России!». В празднике духовой музыки под открытым небом поучаствуют оркестры Рязанской области. Кроме того, коллективы выступят и в торжественном марш-параде. Начало фестиваля в 16:00.

Одной из кульминаций праздника станет выступление российской нью-вейв группы Pompeya. Своим идейным вдохновением участники группы позиционируют музыку диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х. Группа дает концерты в России и за рубежом, записывает саундтреки к сериалам и фильмам, выступает на крупнейших мировых фестивалях. Начало концерта в 21:00.


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