Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:00, 18 августа 2018 247
 0    0

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек. В больнице скончался один из 36-летний водитель, передает РИА «Новости».

Последних людей из списка пропавших без вести нашли в субботу, 18 августа: из-под завалов достали тела четверых человек, в том числе ребенка.

В больницах сейчас находятся девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 августа один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на склады и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По предварительной версии, потоки воды от сильного дождя могли подмыть опору моста.

В Италии объявили общенациональный траур. В Генуе похоронили 19 жертв.

Генуя является городом-партнером Рязани. Соболезнования от имени рязанцев выразил Николай Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:00, 18 августа 2018
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек
17:38, 18 августа 2018
Следователи назвали возможную причину жесткой посадки вертолета в Спасском районе
14:14, 18 августа 2018
Опубликованы фотографии с места падения вертолета в Спасском районе
11:17, 18 августа 2018
В Генуе под завалами обрушившегося моста нашли семью из трех человек
8:09, 18 августа 2018
Пилот совершившего жесткую посадку вертолета в Рязанской области находится в тяжелом состоянии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 570
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 928
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 570
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 417
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 19 700
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум