Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек. В больнице скончался один из 36-летний водитель, передает РИА «
Последних людей из списка пропавших без вести нашли в субботу, 18 августа: из-под завалов
В больницах сейчас находятся девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии.
Напомним, 14 августа один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10
В Италии объявили общенациональный траур. В Генуе похоронили 19 жертв.
Генуя является городом-партнером Рязани. Соболезнования от имени рязанцев
Pensées émues pour nos amis italiens. Effroi aussi pour la possibilité, impossible à exclure, de victimes françaises. Chaque jour les Azuréens sont nombreux à passer là 🙏🙏🙏 #Gênes #Genova pic.twitter.com/CwrX8Qimq9— Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 14 августа 2018 г.