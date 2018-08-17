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9:17, 17 августа 2018 109
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В Рязанской области почти на месяц изменится расписание электричек

В Рязанской области почти на месяц изменится расписание электричек

В Рязанской области почти на месяц изменится расписание электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Из-за ремонта на перегоне Чемодановка — Кораблино с 20 августа по 18 сентября на участке Рязань-2 — Ряжск-1 изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Изменения не коснутся дат 1, 2, 8, 9, 16 и 16 сентября.

Кроме того, с 3 по 18 сентября (кроме 8, 9, 15, и 16 сентября) не будут курсировать два пригородных поезда: №6304 отправлением в 8:34 из Рязани-2 и №6305 — в 12:48 со станции Ряжск-1.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.


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