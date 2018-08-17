В Рязани установили доску об улице Почтовой. В пятницу, 17 августа, ее торжественно открыли на здании почтамта.
На табличке в виде конверта располагаются марки из бронзы, индекс и следующий текст: «Улица Почтовая. Проложена в конце XVIII в. согласно первому регулярному плану города. Улица названа по построенному на ней зданию почтовой конторы. С 1920 г. носила имя наркома почты и телеграфов РСФСР В.Н. Подбельского. В 1994 г. восстановлено историческое название».
Автор идеи, общественный деятель Арсен Бабурин отметил, что замысел появился еще десять лет назад. Он поблагодарил всех, кто помог собрать на нее средства и автора доски Василия Горбунова.