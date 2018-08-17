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14:51, 17 августа 2018 686
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В Рязани установили доску об улице Почтовой

В Рязани установили доску об улице Почтовой

В Рязани установили доску об улице Почтовой. В пятницу, 17 августа, ее торжественно открыли на здании почтамта.

На табличке в виде конверта располагаются марки из бронзы, индекс и следующий текст: «Улица Почтовая. Проложена в конце XVIII в. согласно первому регулярному плану города. Улица названа по построенному на ней зданию почтовой конторы. С 1920 г. носила имя наркома почты и телеграфов РСФСР В.Н. Подбельского. В 1994 г. восстановлено историческое название».

Автор идеи, общественный деятель Арсен Бабурин отметил, что замысел появился еще десять лет назад. Он поблагодарил всех, кто помог собрать на нее средства и автора доски Василия Горбунова.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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