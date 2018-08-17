В России предложили разрешить компаниям передавать персональные данные граждан без их разрешения. С такой идеей выступили представители бизнес-сообщества, пишут «Ведомости».
Планируется, что компания, получившая разрешение на обработку персональных данных у человека, сможет передавать их по цепочке другим организациям. Отвечать за сохранность данных будет юрлицо, которое первым получило их. Такую компанию обяжут публиковать информацию о передаче данных другим лицам, при этом запретить передачу человек не сможет.
По мнению бизнеса, законопроект он усовершенствует порядок обработки данных, а это простимулирует развитие новых услуг в цифровой экономике.
Другие эксперты считают, что поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных. При этом выгодны они только бизнесу.