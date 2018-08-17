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9:30, 17 августа 2018 394
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В России предложили разрешить компаниям передавать персональные данные граждан без их разрешения 1

В России предложили разрешить компаниям передавать персональные данные граждан без их разрешения

В России предложили разрешить компаниям передавать персональные данные граждан без их разрешения. С такой идеей выступили представители бизнес-сообщества, пишут «Ведомости».

Планируется, что компания, получившая разрешение на обработку персональных данных у человека, сможет передавать их по цепочке другим организациям. Отвечать за сохранность данных будет юрлицо, которое первым получило их. Такую компанию обяжут публиковать информацию о передаче данных другим лицам, при этом запретить передачу человек не сможет.

По мнению бизнеса, законопроект он усовершенствует порядок обработки данных, а это простимулирует развитие новых услуг в цифровой экономике.

Другие эксперты считают, что поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных. При этом выгодны они только бизнесу.


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1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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