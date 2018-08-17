В понедельник на семи рязанских улицах отключат горячую воду

В понедельник, 20 августа, на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил
С 20 по 24 августа подачу ГВС отключат в доме №15 на площади Соборной (лицей №4).
С 20 по 31 августа горячей воды не будет в домах №4-а, №11, №12, №15, №15-а, №15-б, №16, №17, №18, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №5 по улице Шпалозавод.
С 21 по 31 августа воду отключат по адресам:
- улица 2-я Линия, дома №25, №31 (детский сад №75);
- улица Вокзальная, дома №101, №26, №28, №38, №42, №89, №91, №97, №99;
- улица Высоковольтная, дома №37 корпус 1, №37 корпус 2, №37 корпус 3, №37 корпус 4;
- Малое шоссе, дом №18;
- Первомайский проспект, дома №55 (детский сад №33), №61, №74 корпус 1.