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16:41, 17 августа 2018 81
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В понедельник на семи рязанских улицах отключат горячую воду

В понедельник на семи рязанских улицах отключат горячую воду

В понедельник, 20 августа, на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 20 по 24 августа подачу ГВС отключат в доме №15 на площади Соборной (лицей №4).

С 20 по 31 августа горячей воды не будет в домах №4-а, №11, №12, №15, №15-а, №15-б, №16, №17, №18, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №5 по улице Шпалозавод.

С 21 по 31 августа воду отключат по адресам:

  • улица 2-я Линия, дома №25, №31 (детский сад №75);
  • улица Вокзальная, дома №101, №26, №28, №38, №42, №89, №91, №97, №99;
  • улица Высоковольтная, дома №37 корпус 1, №37 корпус 2, №37 корпус 3, №37 корпус 4;
  • Малое шоссе, дом №18;
  • Первомайский проспект, дома №55 (детский сад №33), №61, №74 корпус 1.

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