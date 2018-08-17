Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:59, 17 августа 2018 177
 0    0

В рязанском селе у Козьего озера убрали свалку

В рязанском селе у Козьего озера убрали свалку

У Козьего озера в селе Кораблино собрать мусор. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Стихийную свалку пришлось убрать собственнику участка, прилегающего к озеру.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:59, 17 августа 2018
В рязанском селе у Козьего озера убрали свалку
17:24, 17 августа 2018
Вдоль рязанских трасс убрали 73 «куба» сухостоя
15:16, 17 августа 2018
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до +8 градусов
11:13, 17 августа 2018
Теплые дни. Прогноз погоды в Рязани на выходные
22:32, 16 августа 2018
Рязанцы смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 480
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 592
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 244
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 497
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 269
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум