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11:13, 17 августа 2018 475
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Теплые дни. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Теплые дни. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Фото: Pixabay.com

В выходные в Рязани будет комфортная погода. Гидрометцентр опубликовал прогноз на 18 и 19 августа.

Днем в субботу и воскресенье ожидается до +25 градусов. По ночам +10, +11 градусов.

По данным синоптиков, осадков не будет.


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