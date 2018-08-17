Рязанке прооперировали огромную кисту в мозге. Новообразование было у нее с рождения, но в последнее время начало доставлять женщине неудобства,
62-летняя пациентка поступила в ОКБ с головной болью, рвотой и слабостью в руке.
Врач нейрохирургического отделения Гаянэ Бабаян пояснила, что это заболевание («арахноидальная киста») обычно не требует хирургического лечения. Из-за увеличения кисты медики решили провести операцию.
«Пациентка не наблюдалась ранее, но когда попала к нам, размер кисты достиг примерно 8*5см. Внутри нее содержится жидкость, идентичная жидкости в боковом желудочке мозга. Мы соединили две этих полости соустьем, и таким образом, снизили давление», — рассказал врач-нейрохирург Андрей Косолапов.