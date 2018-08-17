Рязанцы выбирают квартиры на верхних этажах

Квартиры на верхних этажах высоток становятся все более востребованы у рязанцев. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании».
Среди плюсов жизни на верхних этажах застройщик отметил панорамный вид на город, низкий уровень шума, хорошую инсоляцию, и более чистый воздух.
Как рассказала менеджер по продажам «Северной компании» Ирина Дедова, во втором корпусе ЖК «Северный «в Олимпийском городке, на этажах с 16 по 25 почти не осталось непроданных квартир. «Рязанцы постепенно избавляются от стереотипов, связанных с жильем на верхних этажах и голосуют рублем» — отметила Дедова.
В пресс-службе «Северной компании» заявили, что новые технологии в строительстве позволили избавиться от недостатков свойственных старым советским многоэтажкам.
«Проблема недостаточного напора воды на верхних этажах решена благодаря использованию современных мощных насосов, в наших высотках установлены надежные, бесшумные лифты «Otis», а противопожарная безопасность обеспечивается противодымной вентиляцией, системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения» — говорится в пресс-релизе.
«Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «
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