Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба
Соревнования пройдут с 21 по 25 августа на базе автодрома ДОСААФ на 8-м километре дороги Рязань-Спасск. За победу поборются 68 команд полицейских со всех уголков страны.
«Спортсменам предстоит соревноваться в беге с применением боевого табельного оружия, владении транспортным средством по территории со сложной трассой, на которой крутые повороты, змейки и развороты, подтвердить знания правил дорожного движения», — говорится в пресс-релизе.
С 23 по 25 августа соревнования сможет посетить любой желающий. Вход свободный, начало в 10:00.
Победителей наградят на церемонии закрытия, которая начнется 25 августа в 18:00 на площади Ленина в Рязани. Перед зрителями выступит пилотажная группа «Каскад» УГИБДД города Москвы, также публику ждет «концерт с участием звезд российской эстрады и ведущих творческих коллективов МВД России».