Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:32, 17 августа 2018 195
 0    0

Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью

Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью

Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Соревнования пройдут с 21 по 25 августа на базе автодрома ДОСААФ на 8-м километре дороги Рязань-Спасск. За победу поборются 68 команд полицейских со всех уголков страны.

«Спортсменам предстоит соревноваться в беге с применением боевого табельного оружия, владении транспортным средством по территории со сложной трассой, на которой крутые повороты, змейки и развороты, подтвердить знания правил дорожного движения», — говорится в пресс-релизе.

С 23 по 25 августа соревнования сможет посетить любой желающий. Вход свободный, начало в 10:00.

Победителей наградят на церемонии закрытия, которая начнется 25 августа в 18:00 на площади Ленина в Рязани. Перед зрителями выступит пилотажная группа «Каскад» УГИБДД города Москвы, также публику ждет «концерт с участием звезд российской эстрады и ведущих творческих коллективов МВД России».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:32, 17 августа 2018
Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью
10:15, 17 августа 2018
На Лыбедском бульваре рязанцы станцевали берлинскую польку и парижский вальс
10:00, 17 августа 2018
Рязанцы выбирают квартиры на верхних этажах
9:38, 17 августа 2018
Глава Ростуризма оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо» 1
9:30, 17 августа 2018
В России предложили разрешить компаниям передавать персональные данные граждан без их разрешения 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 353
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 435
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 229
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 437
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 049
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум