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15:43, 17 августа 2018 302

«Рязаньэнерго» отчиталось о реализации инвестпрограммы

«Рязаньэнерго» отчиталось о реализации инвестпрограммы

В рамках годовой инвестиционной программы филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» ведет реконструкцию оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

За шесть месяцев 2018 года в филиале ввели 4,3 МВА трансформаторной мощности и реконструировали 65 км ВЛ.

Отмечается, что работы на энергообъектах проводят для повышения надежности и качества электроснабжения населения, промышленных и социально значимых объектов, а также создания дополнительных возможностей для технологического присоединения потребителей к электросетям предприятия.

На подстанции 110 кВ «Ермишь» провели замену силового трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА. Сейчас там ведутся работы по модернизации устройств релейной защиты и автоматики с применением современных микропроцессорных терминалов.

«В октябре обновленное оборудование будет введено в эксплуатацию. Проводимая реконструкция позволит обеспечить возможность технологического присоединения новых потребителей Ермишинского района, а также повысить надежность и качество энергоснабжения существующих, в том числе крупной нефтеперекачивающей станции АО „Транснефть — Верхняя Волга“», — отметили в сообщении.

«Рязаньэнерго» реконструирует оборудование подстанции 35 кВ «Строитель». Отмечается, что энергообъет является питающим центром Октябрьского района, Южного промузла Рязани и таких крупных предприятий, как ЗАО «Многоотраслевая производственная компания КРЗ», Рязанское районное нефтепроводное управление, ОАО «Бетон».

В 2017 году на подстанции заменили первый силовой трансформатор мощностью 10 МВА на 16 МВА. В этом году были проведены работы по замене второго с аналогичным увеличением мощности.

Кроме того, энергетики выполнят реконструкцию открытого распределительного устройства 35 кВ: заменят устаревшие короткозамыкатели и отделители 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ, проведут замену разъединителей, установят микропроцессорные устройства релейной защиты. Работы завершат к началу ноября.

«Всего в рамках реализации инвестпрограммы 2018 года в „Рязаньэнерго“ запланирован ввод 49,55 МВА трансформаторной мощности и 182,7 км воздушных линий электропередачи», — отметили в пресс-релизе.


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