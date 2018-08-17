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10:57, 17 августа 2018 37
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Производители колбасы попросили правительство помочь поднять цены на их продукцию

Производители колбасы попросили правительство помочь поднять цены на их продукцию

Производители колбасы попросили правительство повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее приняли повышенные цены на их продукцию, пишут «Ведомости».

Мясопереработчики жалуются на бесконтрольный рост цен на сырье из-за ограничения импорта свиней из США, а также свинины и говядины из Бразилии. Производители также просят отрегулировать ценообразование сырья с помощью восстановления конкурентной среды.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отмечает, что никто не может заставить торговые сети принять условия поставщика. Он также отмечает, что рост розничной цены не следует сразу за повышением оптовой стоимости. Ритейлер не сразу перекладывает весь рост закупочной цены на потребителя: если мясная продукция в закупке дорожает на 10-15%, то в рознице — на 5-7%.


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