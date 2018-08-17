Новый проект охранных зон Рязани утвердят до конца года

Новый проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани утвердят до конца года. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, в новой редакции документа охранные границы расширят дальше от центра Рязани.
«Охранные зоны будут распространяться на большие территории, чтобы высотки не портили вид на Кремль, как дома на Северном обходе, а также не страдал исторический ландшафт», — заявил губернатор.
Он отметил, что также в 2018 году появятся новые правила землепользования и застройки, которые ограничат высотность, этажность и плотность застройки.
Напомним, новый проект разрабатывается с 2011 года. Сейчас застройка Рязани регулируется постановлением горисполкома 1986 года.