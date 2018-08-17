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13:26, 17 августа 2018 145
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Новый проект охранных зон Рязани утвердят до конца года

Новый проект охранных зон Рязани утвердят до конца года

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Новый проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани утвердят до конца года. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщил губернатор Николай Любимов.

По его словам, в новой редакции документа охранные границы расширят дальше от центра Рязани.

«Охранные зоны будут распространяться на большие территории, чтобы высотки не портили вид на Кремль, как дома на Северном обходе, а также не страдал исторический ландшафт», — заявил губернатор.

Он отметил, что также в 2018 году появятся новые правила землепользования и застройки, которые ограничат высотность, этажность и плотность застройки.

Напомним, новый проект разрабатывается с 2011 года. Сейчас застройка Рязани регулируется постановлением горисполкома 1986 года.


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