На рязанку и гражданина Узбекистана завели дело за подделку документов для мигрантов

На рязанку и гражданина Узбекистана завели дело за организацию нелегальной миграции. Они подделывали документы, дающие право иностранцам жить в России,
По данным следствия, с начала 2017 года подозреваемые вместе с неустановленными лицами за деньги изготавливали уведомления о прибытии иностранцев в Россию, трудовые договоры, справки о доходах физических лиц и другие документы, а также организовали оформление фиктивного брака между рязанкой и гражданином Таджикистана.
Преступные действия подозреваемых пресекли сотрудники региональных управлений МВД и России. Их задержали, сейчас решает вопрос об аресте.
В начале недели стало известно, что в Рязани три преступные группы незаконно