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11:49, 17 августа 2018 147
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На мясоперерабатывающем предприятии в Рыбновском районе нашли нарушения 1

На мясоперерабатывающем предприятии в Рыбновском районе нашли нарушения

Фото: Pixabay.com

На мясоперерабатывающем предприятии в Рыбновском районе нашли нарушения. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В цеху нашли много строительного мусора, на выключателях, розетках и в других труднодоступных местах — грязи и пыли. На батареях есть коррозия, на стенах и полах — выбоины и трещины. В помещении для хранения специй на стенах обнаружили сколы. На предприятии нет приборов для измерения температуры и влажности. Эксперты не нашли документы, подтверждающие качество используемой воды. Проверка выявила недостоверное декларирование соответствия мясной продукции.

«В холодильной камере, которая используется для маринования и хранения заготовок при производстве продукции, а также для хранения готовой продукции, полы, стеллажи с признаками коррозии, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции, а также создает угрозу попадания посторонних загрязняющих частиц в производимую продукцию», — отметили специалисты.

В мясоперерабатывающем цеху и в производственном помещении нет моечной и умывальников.

Предприятие оштрафовали на сто тысяч. Ему также вынесли предупреждение.


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