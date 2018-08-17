На мясоперерабатывающем предприятии в Рыбновском районе нашли нарушения. Об этом
В цеху нашли много строительного мусора, на выключателях, розетках и в других труднодоступных местах — грязи и пыли. На батареях есть коррозия, на стенах и полах — выбоины и трещины. В помещении для хранения специй на стенах обнаружили сколы. На предприятии нет приборов для измерения температуры и влажности. Эксперты не нашли документы, подтверждающие качество используемой воды. Проверка выявила недостоверное декларирование соответствия мясной продукции.
«В холодильной камере, которая используется для маринования и хранения заготовок при производстве продукции, а также для хранения готовой продукции, полы, стеллажи с признаками коррозии, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции, а также создает угрозу попадания посторонних загрязняющих частиц в производимую продукцию», — отметили специалисты.
В мясоперерабатывающем цеху и в производственном помещении нет моечной и умывальников.
Предприятие оштрафовали на сто тысяч. Ему также вынесли предупреждение.