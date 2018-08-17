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12:13, 17 августа 2018 158
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На границе с Рязанской областью потерялась пенсионерка

На границе с Рязанской областью потерялась пенсионерка

На границе с Рязанской областью потерялась Валентина Кузнецова из Курлова Владимирской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

76-летняя женщина пошла за ягодами 12 августа. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Она была одета в красно-сине-белую кофту, темно-синие брюки и белые кроссовки. У Кузнецовой были с собой рюкзак и два ведра.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые крашенные, глаза серо-зеленые.

Рязанские волонетры отправятся на ее поиски 18 августа в 00-00:30. Они собираются у ТЦ «Круиз» около «McDonald's».


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