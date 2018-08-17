На границе с Рязанской областью потерялась пенсионерка

На границе с Рязанской областью потерялась Валентина Кузнецова из Курлова Владимирской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
76-летняя женщина пошла за ягодами 12 августа. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Она была одета в красно-сине-белую кофту, темно-синие брюки и белые кроссовки. У Кузнецовой были с собой рюкзак и два ведра.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые крашенные, глаза серо-зеленые.
Рязанские волонетры отправятся на ее поиски 18 августа в 00-00:30. Они собираются у ТЦ «Круиз» около «McDonald's».