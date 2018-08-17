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13:23, 17 августа 2018 153
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Из-за закрытия форума древних городов в Рязани изменят 50 маршрутов общественного транспорта

Из-за закрытия форума древних городов в Рязани изменят 50 маршрутов общественного транспорта

В субботу, 18 августа, из-за закрытия форума древних городов в Рязани изменят 50 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 17:00 до 21:00 из-за шествия перекроют движение на площадях Театральной и Соборной, улице Ленина, части улиц Есенина, Циолковского, Соборной.

Изменится движение троллейбусов:

  • №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площадм Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно по улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №5 (внутренний) следуют по направлению «улица Строителей» — «улица Дзержинского» — «улица Строителей»;
  • №6 следует по маршруту №12 «Рязцветмет — памятник Полетаеву»;
  • №8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
  • №10 от конечной остановки «улице Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • №13 следуют по направлению «Шереметьево» — «площадь Свободы» и обратно.

Автобусов:

  • №1 следуют от конечной остановки «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, через площадь Победы, по улице Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и улице Дзержинского;
  • №№4, 17, 20 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новая, Горького, Есенина, площадь Мичурина, улица Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№8,12 в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улице Новой, далее по своим маршрутам;
  • №№11, 13, 18 следуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • №7 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Музыкальный театр» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своему маршруту;
  • №№16, 21, 23 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по улицам Новая, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №22 следуют от конечной остановки «Доширак» до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по Касимовскому шоссе до остановки «Мясокомбинат» и обратно;
  • №14 следуют по кольцевому маршруту от конечной остановки «улица Разина» по улице Трудовой, Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Горького, Есенина, Спортивная, Халтурина, Разина, без заезда к ТЦ «Круиз».

Маршруток:

  • №№31, 77, 98 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новая, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№34, 57, 68, 73, 88 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Музыкальный театр» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№32, 33, 85, 96, в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улице Горького, далее по своим маршрутам;
  • №№41, 47, 53, 65, 66, 75, 91, 99 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по улицам Новая, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №62 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «завод САМ» следуют по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Новая, Горького, Есенина, на остальных участках по своему маршруту;
  • №48 следуют от конечной остановки «ТЦ Круиз» по улицам Есенина, Кальная, Касимовскому шоссе, улицам Новая, Горького, Есенина, площадь Мичурина, улица Маяковского, далее по своему маршруту. В обратном направлении по тем же улицам;
  • №95 следуют в прямом и обратном направлении по улице Кальная, Касимовскому шоссе, улицам Новая, Горького, Есенина, далее по своему маршруту.

Движение будут открывать после прохождения колонн участников мероприятия:

  • №41, 75 следуют от гипермаркета «Глобус» до остановки «площадь Свободы» по своим маршрутам, далее по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Новая, Горького, площади Мичурина, улице Маяковского, далее по своим маршрутам. В обратном направлении от остановки «Дом художника» по улицам Маяковского, Горького, Новая, Касимовскому шоссе до гипермаркета «Глобус»;
  • №48 следуют в прямом и обратном направлении по Окскому проезду, улицам Свободы, Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Маяковского, далее по своему маршруту;
  • №95 следуют в прямом и обратном направлении по Касимовскому шоссе, улицам Новая, Горького, Маяковского, далее по своему маршруту.

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