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13:03, 17 августа 2018 244
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История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 1

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

«Только недавно ремонтировали», «как можно полгода издеваться над людьми», «почему начали в дачный сезон» — в этом году рязанская тема номер один — ремонт моста через Оку.

Дорожные работы ввели рязанцев в шоковое состояние: Солотчинское направление уже давно самое популярное у горожан. Большинство едут отдохнуть в лес, а для тысяч людей поездки дважды в день по мосту жизненно необходимы — утром на работу, вечером — домой. Многие уже давно живут в Солотче, Заборье и Полянах.

Трудно поверить, но полвека назад по суше областной центр сообщался с Мещерским краем только за счет разводного наплавного моста, создававшего массу проблем.

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста через Оку: кому мы обязаны его появлением и какую технологию строительства рабочие применили впервые в Советском Союзе. Читайте статью в разделе «Публикации».


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