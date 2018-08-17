История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

«Только недавно ремонтировали», «как можно полгода издеваться над людьми», «почему начали в дачный сезон» — в этом году рязанская тема номер один — ремонт моста через Оку.
Дорожные работы ввели рязанцев в шоковое состояние: Солотчинское направление уже давно самое популярное у горожан. Большинство едут отдохнуть в лес, а для тысяч людей поездки дважды в день по мосту жизненно необходимы — утром на работу, вечером — домой. Многие уже давно живут в Солотче, Заборье и Полянах.
Трудно поверить, но полвека назад по суше областной центр сообщался с Мещерским краем только за счет разводного наплавного моста, создававшего массу проблем.
RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста через Оку: кому мы обязаны его появлением и какую технологию строительства рабочие применили впервые в Советском Союзе. Читайте статью в разделе «