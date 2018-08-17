Глава Ростуризма оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо»

Глава Ростуризма Олег Сафонов оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо». Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках
Сафонов отметил, что является сторонником расширения количества городов «Золотого кольца» России.
«Убежден, что Рязань достойна быть включенной в это количество городов, ведь это один из древнейших городов страны с уникальными историческими возможностями», — сказал он.
Олег Сафонов также отметил, что Ростуризм заинтересован в присоединении Рязанской области к программе развития внутреннего и въездного туризма в России.
Напомним, в мае 2018 года Рязань