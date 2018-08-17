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9:38, 17 августа 2018 592
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Глава Ростуризма оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо» 1

Глава Ростуризма оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо»

Глава Ростуризма Олег Сафонов оценил шансы Рязани войти в «Золотое кольцо». Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках Международного форума древних городов, передает ТАСС.

Сафонов отметил, что является сторонником расширения количества городов «Золотого кольца» России.

«Убежден, что Рязань достойна быть включенной в это количество городов, ведь это один из древнейших городов страны с уникальными историческими возможностями», — сказал он.

Олег Сафонов также отметил, что Ростуризм заинтересован в присоединении Рязанской области к программе развития внутреннего и въездного туризма в России.

Напомним, в мае 2018 года Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России», но уступила Серпухову.


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