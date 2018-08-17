ГИБДД ищет очевидцев аварии с мотоциклистом в Приокском. Об этом сообщил
ДТП произошло во вторник, 14 августа, на улице Октябрьской. 65-летний рязанец на автомобиле Mazda CX-5 столкнулся с 32-летним мотоциклистом на Kawasaki. В результате последнего отнесло на встречный ЗАЗ Chance.
Мотоциклиста госпитализировали с различными травмами.
«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону 8 (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.