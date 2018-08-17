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16:08, 17 августа 2018 164
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ГИБДД ищет очевидцев аварии с мотоциклистом в Приокском

ГИБДД ищет очевидцев аварии с мотоциклистом в Приокском

Фото: УМВД по Рязанской области

ГИБДД ищет очевидцев аварии с мотоциклистом в Приокском. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло во вторник, 14 августа, на улице Октябрьской. 65-летний рязанец на автомобиле Mazda CX-5 столкнулся с 32-летним мотоциклистом на Kawasaki. В результате последнего отнесло на встречный ЗАЗ Chance.

Мотоциклиста госпитализировали с различными травмами.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону 8 (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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