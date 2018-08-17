Филиал «Рязаньэнерго» призвал соблюдать безопасность около ЛЭП во время уборочной кампании

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призвал соблюдать безопасность в охранных зонах ЛЭП во время уборочной кампании. В частности, это касается водителей крупногабаритной техники, отметили в организации.
Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны .
«Случайное касание провода комбайном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если по неосторожности такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае!» — отметили в пресс-релизе.
Водителю следует отъехать на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров), установить любой предупреждающий знак и сообщить в местный РЭС (район электрических сетей). До приезжа специалистов лучше остаться неподалеку.
Энергетики также обращают внимание руководителей аграрных предприятий и организаций, сельхозработников, фермеров и садоводов на то, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается:
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;
- складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.
Нарушителей привлекают к ответственности в установленном законом порядке.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону 8-800-100-33-00 (Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), или