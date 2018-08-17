ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка». Об этом регулятор сообщил на своем
В пресс-релизе говорится, что банк систематически проводил операции для сокрытия реального финансового положения и уклонялся от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков.
«Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АКБ „Московский Вексельный Банк“ (АО) лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении.
АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) — участник системы страхования вкладов. Его вкладчики смогут получить компенсации в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
В Рязани у банка офисов не было. Организация занимала 419-е место в банковской системе России.