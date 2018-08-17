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9:02, 17 августа 2018 149
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ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка». Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В пресс-релизе говорится, что банк систематически проводил операции для сокрытия реального финансового положения и уклонялся от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков.

«Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АКБ „Московский Вексельный Банк“ (АО) лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении.

АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) — участник системы страхования вкладов. Его вкладчики смогут получить компенсации в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В Рязани у банка офисов не было. Организация занимала 419-е место в банковской системе России.


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