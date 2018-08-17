Афиша RZN.info рекомендует посетить шествие древних городов и концерт группы Pompeya

В Рязани проходит Международный форум древних городов, и значительная часть культурных событий ближайших выходных так или иначе связана с этим мероприятием.
Программа форума порадует рязанцев многочисленными мероприятиями в субботу, 18 августа. Вечером по главным улицам пройдет большое
В городском парке на улице Ленина также состоится областной фестиваль духовых оркестров «
В числе прочих мероприятий стоит отметить спортивный фестиваль «
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