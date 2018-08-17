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17:38, 17 августа 2018 208
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Афиша RZN.info рекомендует посетить шествие древних городов и концерт группы Pompeya

Афиша RZN.info рекомендует посетить шествие древних городов и концерт группы Pompeya

В Рязани проходит Международный форум древних городов, и значительная часть культурных событий ближайших выходных так или иначе связана с этим мероприятием.

Программа форума порадует рязанцев многочисленными мероприятиями в субботу, 18 августа. Вечером по главным улицам пройдет большое костюмированное шествие. Демонстрация сымитирует проход парусников по Оке, символизирующих страны и города, участвующие в форуме.

В городском парке на улице Ленина также состоится областной фестиваль духовых оркестров «Во славу Рязани, на благо России!». Одной из кульминаций праздника станет выступление российской нью-вейв группы Pompeya.

В числе прочих мероприятий стоит отметить спортивный фестиваль «Железка» в новом спорткомплексе «Под мостом» в Лесопарке, музыкальный пикник «Leto Leti» на летней веранде ТЦ «Круиз», и Black Stand Up в Old Fashion Bar.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

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